Гособвинитель запросил заочно приговорить писателя Бориса Акунина* к 18 годам

Писателя Бориса Акунина*, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили*, прокурор попросил приговорить заочно к 18 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в суде.

— Прошу окончательно назначить Чхартишвили* 18 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, — привел слова прокурора корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

Ранее адвокат Акунина* заявил о том, что его подзащитный не признает свою вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. До этого прокуратура дала ход уголовному преследованию в отношении писателя, обвиняемого в оправдании терроризма на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.