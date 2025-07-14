На Урале осужден за двойное убийство осужден подросток

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным подростка в убийстве несовершеннолетней девушки и ее матери.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев в воспитательной колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В ходе судебного разбирательства доказана вина несовершеннолетнего в совершении двойного убийства, преступных действиях, выразившихся в жестоком обращении с животным, двух эпизодах хищения имущества потерпевших, а также хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек из личной неприязни и ревности зарезал ножом девушку, дождался прихода домой ее матери и расправился с ней. Также он смертельно ранил шпица хозяек.

"Уходя из квартиры, он забрал сотовые телефоны и банковские карты убитых. Позже вместе со своим старшим приятелем они обналичили их в банкомате, похитив тем самым со счетов жертв денежные средства", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что его подельника суд также признал виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком два года.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении виновного в убийствах показала, что в период совершения преступлений и в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.