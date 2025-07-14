Лжеполицейские на Mercedes похитили мужчину и ранили его ножом в Ленобласти

В Ленинградской области ищут мужчин, которые похитили местного жителя, ранив его ножом. О деталях похищения сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел на улице Шекспира в Мурино на глазах у коллеги пострадавшего, который подвозил его до дома. Свидетель обратился в полицию и рассказал, что на 38-летнего работника шиномонтажки Станислава напали несколько молодых людей.

Они окружили жертву и, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, затолкали мужчину в салон черного Mercedes-Benz GLS00 с архивными номерами и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, по словам очевидца, один из похитителей ударил пострадавшего ножом в руку.

Полиция ввела план «Перехват». Личности подозреваемых уже установили, они объявлены в розыск. Местонахождение похищенного уточняется.