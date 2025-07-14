В российском регионе трехлетний ребенок отравился найденными на кухне таблетками

В Тосно Ленинградской области трехлетний ребенок отравился найденными на кухне таблетками, передает 78.ru.

По данным регионального издания, 34-летняя россиянка пояснила, что проснулась после полудня и не обнаружила рядом с собой сына.

Услышав в другой комнате хрипы ребенка, она начала оказывать ему первую помощь. Женщина допустила, что несовершеннолетний мог принять таблетки от нервных и тревожных расстройств, которые находились в жилище.

Удалось установить, что мальчик воспитывается в неполной семье. Его мать не раз привлекали по статье КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге десятилетний ребенок решил допить красное вино родителей и оказался в реанимации с отравлением.