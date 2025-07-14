В одной из российских клиник во рту пациента взорвался аппарат для чистки зубов

Аппарат для чистки зубов взорвался прямо во рту пациента в одной из стоматологических клиник в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент попал на запись камеры наблюдения — на получившихся кадрах можно увидеть, как аппарат взрывается прямо во время процедуры. При этом, взрыв напугал врача, но сам пациент отнесся к ситуации спокойно.

Как рассказал стоматолог, инцидент произошел какое-то время назад, но запись только сейчас всплыла в соцсетях. По словам врача, причиной взрыва стала ошибка ассистента. Он также уточнил, что пациент не пострадал.

«Само событие произошло давно. Просто аппарат AirFlow забился порошком и взорвался. Ассистент не уследил», — рассказал он.

Ранее стоматолог заявил, что россияне начали самостоятельно пломбировать зубы.