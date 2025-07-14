Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Телеведущая Татьяна Миткова была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации источника, самочувствие 69-летней Митковой ухудшилось из-за онкологического заболевания. Отмечается, что телеведущая проходит химиотерапию с 2016 года — тогда у не обнаружили метастаз. Как сообщает издание, продолжительное лечение ослабило иммунитет Митковой, однако врачи приняли решение продолжать химиотерапию.

Татьяна Миткова — телеведущая и журналистка, успевшая поработать на телеканалах НТВ и Первый. За свою профессиональную деятельность она получила несколько наград, включая премию ТЭФИ. В 2009 году у нее обнаружили онкологию, но Миткова продолжает вести активный образ жизни.