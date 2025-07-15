У берегов Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Курил. Об этом сообщил Telegram-канал «Точка отсчета».

Уточняется, что сейсмическое событие произошло 15 июля в 8:37 по местному времени. Магнитуда подземного толчка составила 6 км, глубина — 124 км.

«По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение зафиксировали в координатах 46.2 северной широты и 151.9 восточной долготы», — говорится в публикации.

Там добавили, что эпицентр сейсмособытия находился в 91 км южнее острова Симушир. Информация об ощутимости пока не поступала.

10 июля сообщалось о землетрясении магнитудой 2,7 в Усть-Коксинском районе республики Алтай.

6 июля сообщалось о землетрясении до четырех баллов на Южных Курилах.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жители отдельных районов краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов.