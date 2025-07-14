Мать 10 детей погибла, спасая тонущую дочь в Мордовии

Многодетная мать погибла, спасая тонущую дочь в Мордовии. Как сообщает Telegram-канал Shot, у женщины осталось 10 детей, младшему из которых пока нет и года.

Инцидент произошел вечером 13 июля на реке Мокша в Ковылкинском районе. Семья Юдинцевых полным составом приехала на отдых. Пока отец ставил палатку, дети начали купаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть — ей на помощь бросились мама Наталья и старшая 17-летняя сестра Настя. Они спасли девочку, но сами выбраться не смогли и утонули. Отец ничего не успел сделать.

По предварительной информации, семья выбрала для купания необорудованное для этого место. Глава Мордовии Артем Здунов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что правительство взяло ситуацию на контроль, а семью Юдинцевых обеспечат заботой и опекой.