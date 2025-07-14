Двухлетний ребенок утонул в каркасном бассейне в российском регионе

В селе Баяндай (Баяндаевский район, Иркутская область) правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели двухлетней девочки в каркасном бассейне. Трагическое происшествие случилось 11 июля 2025 года во время празднования дня рождения знакомых в кругу семьи.

Согласно предварительным сведениям, ребёнок остался без присмотра и попал в бассейн с водой. Несмотря на оперативное оказание медицинской помощи, спасти малышку не удалось. Она умерла в отделении реанимации.

ЧП произошло в момент, когда взрослые были заняты приготовлением еды и не осуществляли необходимого надзора за несовершеннолетними.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Прокуратура инициировала проверку. В рамках контрольных действий будет оценено соблюдение законодательства о защите детских прав, семейном благополучии и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При выявлении нарушений будут применены меры прокурорского воздействия.