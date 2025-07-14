В Крыму предотвратили убийство российского офицера

В Крыму удалось предотвратить теракт, который планировали украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали гражданку России и Украины, которая должна была подорвать российского военного в его же автомобиле.

«Федеральной службой безопасности предотвращён террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации», - сообщает ведомство.

Отмечается, что подрыв должны были осуществить бомбой на основе компонентов западного производства. Провернуть все должны были накануне Дня Победы.

«Исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ "Террористический акт" и 275 УК РФ "Государственная измена"», - добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовили в Москве теракт. Российским спецслужбам удалось предотвратить преступление, подозреваемый был задержан.