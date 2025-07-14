В Москве ребенок выпала с девятого этажа и выжила. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о девочке 2019 года рождения. По предварительным данным, оставшийся без присмотра родителей ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Сейчас девочка находится в больнице. Сведений о ее состоянии не приводится.

Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Москве

Ранее в Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. Выпав из окна, он упал на один из припаркованных во дворе автомобилей. В полиции пояснили, что ЧП произошло по невнимательности родителей, которые находились в квартире.