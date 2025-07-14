Суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ за сбитый Ил-76 с пленными

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, обвиняемого в причастности к сбитию военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения в виде двухмесячного заключения с момента возможного задержания или экстрадиции.

Дзяману вменяют террористический акт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, а следствие продолжает устанавливать других возможных соучастников, включая высокопоставленных лиц Минобороны Украины.

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Напомним, Ил-76М, перевозивший 65 украинских военнопленных для обмена и членов экипажа, был уничтожен ракетой американского комплекса Patriot. Все находившиеся на борту погибли.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удаленку.