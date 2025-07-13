Во французском городе Корба двадцатилетний заключенный в пятницу, 11 июля, смог сбежать из тюрьмы, спрятавшись в сумку с вещами своего сокамерника, который вышел на свободу по окончании срока. На следующий день руководство тюрьмы обнаружило пропажу заключенного и в текущий момент ищет его.

Юноша находился в тюрьме за торговлю людьми и кражу, а также был под следствием по делу о связях с организованной преступностью. Вместе с ним в камере были еще двое заключенных, одного из которых освободили 11 июля.

Предположительно, администрация тюрьмы не заметила побега заключенного из-за переполненности тюрьмы. По словам представителя руководства учреждения, оно заполнено на 170 процентов, что «явно очень усложняет условия работы для сотрудников».

Начальник тюрьмы Себастьен Ковэль заявил, что произошедшее — это «крайне редкий случай», который свидетельствует о «целом ряде серьезных нарушений». По его словам, они стали результатом накопления ошибок сотрудников, передает BFMTV.

16 мая СМИ сообщили, что 10 заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в американском штате Новый Орлеан, через дыру в туалете. Позднее вокруг отверстия обнаружили надписи «We Innocent» («Мы невиновны» — прим. «ВМ») и «To Easy Lol» («Слишком легко» — прим. «ВМ»).