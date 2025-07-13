Малолетняя девочка выпала из окна на девятом этаже дома на Ореховом бульваре

Девочка 2019 года рождения выпала из окна девятого этажа жилого дома на Ореховом бульваре, она госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Предварительно, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна», – говорится в сообщении.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.