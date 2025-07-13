В Индии оценили версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing

Ассоциация коммерческих пилотов Индии (ICPA) выступила в защиту экипажа самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который потерпел крушение 12 июня над городом Ахмедабад, и призвала воздержаться от преждевременных выводов о вине пилотов в авиакатастрофе, а также от предположений о возможном самоубийстве одного из них. Об этом говорится в заявлении ассоциации.

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В организации подчеркнули, что управлявшие лайнером летчики выполняли свои обязанности в крайне сложных условиях.

"Мы призываем средства массовой информации и комментаторов проявлять сдержанность, сочувствие и уважение к процессуальным нормам. Экипаж рейса Air India действовал профессионально в соответствии со своей подготовкой и обязанностями в сложных условиях. Они заслуживают уважения, а не клеветы на основе догадок", - заявили в ассоциации после публикации предварительного отчета об авиакатастрофе и появившихся в СМИ сообщениях о якобы умысле или неосторожных действиях одного из пилотов.

ICPA отвергла обвинения в их адрес и назвала их "беспочвенными, опасными и преждевременными".

В организации подчеркнули, что пилоты регулярно проходят строгую психологическую и профессиональную проверки и призвали дождаться окончательных результатов расследования катастрофы.

12 июля Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом. В нем говорится, что выключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили двигатели?". На что получил ответ: "Я этого не делал". Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.