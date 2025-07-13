В МАГАТЭ заявили о необычных выстрелах на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, рассказали, что в субботу, 12 июля, слышали сотни выстрелов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года станция перешла под контроль РФ.

«Большое количество выстрелов, которые повторно раздавались в течение примерно часа начиная с 22:00 по местному времени, было необычным», — уточнили эксперты.

По их словам, утром во время обхода территории они обнаружили множество гильз от патронов малого калибра, разбросанных на земле рядом с пятым и шестым энергоблоками. Вместе с тем, следов повреждений зданий эксперты не нашли.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заметил, что такая военная активность на или возле крупной атомной электростанции совершенно недопустима.