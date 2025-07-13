Действия пилотов самолета, низко пролетевшего над пляжем в Ленинградской области, проверят прокуратура и Росавиация.

В воскресенье Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку законодательства о безопасности полетов.

«В районе поселка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды низко пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Одновременно в Росавиации заявили, что проверят действия экипажа частного самолета ТР-301 (регистрационный номер RA-68125).

По данным ведомства, этот самолет в субботу, 12 июля взлетел в 17:31 МСК в Щеглово и летал над береговой чертой Ладожского озера в районе деревни Коккорево (Всеволожский район).

«Полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности. В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». Это неприемлемо!», — заявили в Росавиации

Ранее канал 78 опубликовал видео с самолетом, дважды пролетевшим низко над пляжем. Очевидцы сошлись во мнении, что это было зрелищно, но опасно.