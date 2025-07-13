Запашный опубликовал видео падения гимнаста в московском цирке

Народный артист России и дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня, 13 июля, в манеже Большого Московского цирка произошла травма акробата из Эфиопии во время исполнения номера.

«Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже — остановить это вращение, подставив собственный корпус», — объяснил он.

По словам Запашного, на обнародованных кадрах можно заметить ошибку пассировщика, который пропустил нужный момент и не подстраховал гимнаста. Он отметил, что некоторая публикуемая в СМИ информация не соответствует действительности.

«О реальном положении дел мы будем информировать вас и дальше», — добавил Запашный.

Он подчеркнул, что артисту спустя пять секунд оказали медицинскую помощь, поскольку на месте присутствовал дежурный врач. Запашный пожелал акробату скорейшего выздоровления.

Об инциденте сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, у мужчины диагностирован ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.