Эфиопский акробат получил травмы на репетиции в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика. Об этом заявил директор цирка Эдгард Запашный.

Запашный рассказал, что когда акробат выполняет сложный трюк с несколькими оборотами и приземляется ногами на страховочный мат, то по инерции продолжает крутиться дальше. Именно пассировщик должен остановить это вращение, подставив собственный корпус.

«На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)!» — написал Запашный в телеграм-канале.

Директор цирка пообещал информировать публику о состоянии эфиопского артиста и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он также поблагодарил дежурного врача за быстрое оказание профессиональной помощи.

Сегодня в манеже Большого Московского цирка тренировались акробаты из Эфиопии, приехавшие на гастроли. Один из них — 19-летний Демиесие Дагим Абель — неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж.