В российской деревне мост обрушился вместе с людьми

В Вологодской области во время крестного хода обрушился мост вместе с верующими. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав видео с моментом происшествия.

На записи можно увидеть обрушение моста. По нему шли люди, когда они оказались на середине моста, он вместе с ними рухнул вниз.

По данным Baza, инцидент произошел 12 июля. Обрушился 50-метровый подвесной мост, соединяющий поселок Дуниловский и деревню Дунилово. Уточняется, что в этот момент на нем находились около 25 человек.

«Они шли под звон колоколов, как вдруг мост разрушился», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали восемь человек, в их числе восьмиклассница. Как пишет Baza, у них диагностировали переломы, вывихи, ссадины и ушибы. Отмечается, что пешеходный мост уже восстанавливают.

6 июля в Нижегородской области мост обрушился под тяжестью пожарной машины, направлявшейся к водоему. На кадрах с места происшествия видно, что обрушившийся мост был деревянным. Пожарный автомобиль ЗИЛ-131 перевернулся на правый бок. Рядом с местом обрушения на дереве установлен знак, указывающий на наличие пожарного водоема.