Трансвестит* переспал с сотнями мужчин, тайно снимая это на камеру

В Китае разразился скандал после того, как в открытый доступ попали многочисленные записи интимного характера, сделанные 38-летним трансвеститом*(*- *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как сообщают местные СМИ, мужчина в течение длительного времени знакомился через интернет с молодыми людьми, скрывая свою гендерную идентичность, и тайно записывал происходящее на камеру.

По словам подозреваемого, некоторые партнеры догадывались о его настоящем поле, но соглашались продолжить встречи. Полученные записи он продавал на специализированных платных ресурсах. Ситуация вышла из-под контроля, когда неизвестный выложил все материалы в сеть, что привело к семейным скандалам и увольнениям работодателями мужчин.

В настоящее время организатор съемок задержан правоохранительными органами. Этот инцидент вновь поднял вопросы о защите персональных данных и приватности в цифровую эпоху.

Власти расследуют обстоятельства произошедшего и масштабы распространения контента.

*- Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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