Стало известно о пострадавших сотрудниках комплекса «Баден-Баден»

«Пострадавшие сотрудники комплекса «Баден-Баден», по оценке медиков, в удовлетворительном состоянии», – следует из официального сообщения. У обратившихся пострадавших наблюдались симптомы: слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота. По предварительной версии, речь может идти об отравлении хлоров. Из 26 обратившихся, троих госпитализировали. Ранее стало известно, что медики выехали на родину Паслера. Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий