В Большом Московском цирке разбился воздушный гимнаст из Эфиопии

Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился во время репетиции в Большом Московском цирке. Акробата экстренно госпитализировали, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 19-летний эфиоп Демиесие Дагим Абель приехал с труппой на гастроли в Москву три дня назад.

Во время репетиции перед первым выступлением акробат выполнял трюк на качелях Russian Swing. Он перевернулся несколько раз в воздухе, пролетел мимо мата и упал навзничь.

Медики диагностировали у артиста тяжелую травму головы и перелом позвоночника.

В настоящее время в цирке проходит всемирный фестиваль «ИДОЛ-2025» и труппы из разных стран показывают своё цирковое мастерство.

Всемирный цирковой фестиваль «ИДОЛ» был основан в 2013 году. В 2025 году он собрал на одной арене лучших артистов мира в девятый раз. Организаторы фестиваля представляют зрителям и членам международного жюри самые впечатляющие цирковые номера, прошедшие строгий отбор.

В этом году в фестивале принимают участие 200 цирковых артистов из 15 стран, среди которых Россия, Эфиопия, Танзания, Китай, Вьетнам, Чили, Мексика, США, Австралия, Марокко, Венгрия, Португалия, Северная Корея, Монголия и Казахстан.

Ранее Министерство культуры и спорта Эфиопии сообщило, что цирковая команда страны «Winget Russian Swing» выехала в Москву в составе делегации из 10 человек для участия в фестивале. Команда представит цирковой жанр «Акробатика на качелях».