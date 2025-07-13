Под Киевом мужчина взорвал гранату, пострадали пять полицейских

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил пятерых полицейских. Об этом говорится в Telegram-канале Нацполиции Украины.

Уточняется, что полицию вызвала 18-летняя девушка, она сказала, что ее отец угрожает ей и семье. Силовики прибыли на вызов, чтобы обезвредить правонарушителя. Но, увидев полицейских, бросил боеприпас в них.

«В результате взрыва гранаты пятеро работников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи», - говорится в сообщении.

После взрыва, с целью пресечения незаконных действий правонарушителя, сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте.