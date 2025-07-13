В Ростовской области перекрыли трассу из-за крупного пожара

В Ростовской области, между Шахтами и Ростовом-на-Дону, снова загорелись поля. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на некоторых участках трассы нулевая видимость. В связи с этим, трасса временно перекрыта.

Ранее сообщалось, что в Родионово-Несветайском районе Ростовской области 11 июля загорелись поля, огонь прошел 100 гектаров.

Трасса была перекрыта как в сторону Ростова из Родионовки, и в сторону Родионовки из Ростова.

В МЧС отметили, что рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнем или поджог. В тушении пожара были задействованы 52 человека. Местные трактористы помогали в тушении пожаров — подвозили воду к полям.

В ведомстве заметили, что открытое горение было ликвидировано в 16:05.