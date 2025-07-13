В Британии начался масштабный пожар на бывшей базе ВВС

Крупный пожар охватил бывшую базу британских ВВС Уигсли в Ноттингемшире. Пожарные говорят, что будут бороться с огнем несколько дней, сообщает Nottinghampshire Live.

© Nottinghamshire Fire and Rescue Service

Пожарно-спасательная служба Ноттингемшира (NFRS) сообщила, что сегодня ночью на бывшем аэродроме загорелось около 12 000 тонн сена и кукурузы, собранных в тюки.

«Все зависит от ветра, но возможно, что пожарные расчеты будут находиться там большую часть дня. Огонь не погаснет в ближайшее время», — заявил утром представитель пожарных.

По его словам, о пострадавших пока не сообщалось.

Не исключено, что пожарные останутся на месте происшествия в течение следующих нескольких дней. Они создают «противопожарные разрывы для тушения огня».

Власти призвали граждан избегать района ЧП, а также держать двери и окна закрытыми.

Уигсли (Wigsley) была построена между 1941 и 1942 годами в качестве вспомогательной базы для Королевских ВВС. Ее закрыли в июле 1958 года. На этом месте до сих пор сохранились постройки времен войны.