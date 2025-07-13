МЧС назвало количество пошибших на водоемах за сутки москвичей

В Москве на водоемах за сутки произошло 13 происшествий. Погибли 9 человек, пишет в Telegram-канале пресс-служба МЧС Московской области.

Вместе с тем, заметили в ведомстве, четверых удалось спасти, в том числе и ребенка.

Практически в каждом случае причиной трагедии стал человеческий фактор: купание в запрещённых местах, алкоголь или переоценка своих возможностей, уточнили спасатели.

По их словам, чаще всего тонут люди, которые умеют плавать, а также те, кто считают, что умеют.

Специалисты призывают жителей Московской области быть предельно внимательными. Напоминают, что нельзя заплывать в водоемах за буйки, а также подплывать к судам. Не следует также оставлять несовершеннолетних у воды без присмотра.

Накануне в столице был побит рекорд жары 122-летней давности. Прежний рекорд составлял плюс 34,5 градуса. Такая температура была зафиксирована столичными метеорологами в 1903 году.