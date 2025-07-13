Появилось видео, как спасатель поймал падающую из окна женщину в Москве

В центре Москвы чудом спасли женщину, которая падала с третьего этажа. Спасатель, находящийся в подъемнике, поймал ее в воздухе. Этот момент попал на видео.

Инцидент произошел воскресным утром в переулке Огородная Слобода. Очевидцы рассказали, что женщина (пока неизвестно по каким причинам) сначала вылезла на подоконник третьего этажа. Соседи вызвали экстренные службы и начали отвлекать её разговорами. На место прибыли спасатели, один из них стал подниматься на подъемной лестнице к женщине. Тогда она ухватилась за раму и повисла в воздухе.

На кадрах видно, что женщина разжимает руки и падает, но ее в последний момент подхватывает спасатель. Он смог удержать женщину на руках.

«Молодец!» Держи ее, держи! Молодец, молодец!» — кричат очевидцы, пока спасатель затаскивает нарушительницу спокойствия в подъемную корзину.

В соцсетях пишут, что спасатель показал себя настоящим супергероем и достоин награды.