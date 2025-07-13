Хинштейн: Ураганы оставили 9 тысяч жителей Курской области без электричества

Больше 9 тысяч человек остались без электричества в Курской области из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации Хинштейна, больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, где без света уже вторые сутки остаются порядка 2 тысяч человек. Врио губернатора добавил, что в общей сложности в области без света остаются домовладения в порядка 50 населённых пунктах.

Хинштейн также принес извинения гражданам за доставленные неудобства и пообещал, что будет сделано всё возможное для скорейшего устранения аварий и возвращения электроснабжения.

Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в регионе свыше 470 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тысяч человек, остались без электричества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».