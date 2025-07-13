В Сумах прогремел взрыв

В украинском городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв.

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Как передаёт РИА Новости, об этом в своём Telegram-канале сообщил телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в Сумской области сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия использовали тактический приём, который открывает серьёзную перспективу для продвижения к Сумам.