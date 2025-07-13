С автомобилиста взыскали 50 тысяч за оскорбительный плакат на машине

Выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей за плакат на автомобиле придется 44-летнему жителю Подмосковья. Содержимое листовки покоробило пенсионера.

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Как выяснил «МК», в одном из гаражных кооперативов Наро-Фоминска случился конфликт между 78-летним председателем Григорием Ивановичем, местным жителем, и Даниилом (все имена изменены), бывшим членом кооператива. Дедушка признался, что основать объединение намеревался еще на заре 2010-х – пожилой мужчина до пенсии занимался починкой автомобилей и давно хотел стать председателем кооператива. В 2020-х его желание осуществилось, он стал главой гаражного комплекса на 120 мест.

Как пояснил Григорий Иванович, его обидчик, житель Ногинска, вступил в организацию, но взносы не платил. Председатель принял решение собрать подписи и исключить недобросовестного участника из кооператива. Тогда Даниил пришел вместе с другом решать вопросы, в результате чего пенсионер, с его слов, серьезно пострадал. Вдобавок ко всему Даниил разместил на машине супруги плакат со следующим содержанием: «Мошенник (фамилия Григория Ивановича) продает чужие парковочные места». Григорий Иванович обращает внимание на то, что Даниил не только не платит абсолютно никаких взносов, а нанесенный кооперативу ущерб пенсионер оценил в миллионы рублей.

- Он не даёт кооперативу нормально работать… А дозвониться до этого человека невозможно. У меня все документы есть, столько заявлений уже написано… Четыре года стучусь во все двери, хожу в полицию и прокуратуру, - поделился своим горем Григорий Иванович.

Пожилой человек обращался и к служителям Фемиды. Не так давно Ногинский городской суд счел возможным удовлетворить пока только один иск мужчины – о защите чести и достоинства – и обязал Даниила публично опровергнуть содержимое плаката и выплатить потерпевшему моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. К слову, пенсионер до сих пор не получил этих денег.