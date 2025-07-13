NYP: в США произошла стрельба на встрече выпускников

В США в штате Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, четыре человека пострадали. Об этом сообщила газета New York Post.

«‎Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка», - указано в материале.

Уточняется, что стрельба произошла примерно в 15:00 по местному времени. Пострадавших госпитализировали в одну из местных больниц, угрозы для их жизни нет.

Полиция не разглашает мотивы стрелявшего.

До этого сообщалось, что неизвестный открыл огонь по пожарным в американском штате Айдахо. В результате несколько человек получили ранения. По предварительным данным, злоумышленник намеренно устроил поджог лесного массива.