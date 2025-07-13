В США на встрече выпускников открыли стрельбу

В американской Чаттануге (штат Теннесси, США) произошла стрельба на встрече выпускников. Пострадали четыре человека, их госпитализировали, пишет обозреватель Крис Харрис в статье для New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в 15:00 по местному времени.

«В Теннесси произошла перестрелка на встрече выпускников, в результате которой четыре человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Теперь полиция ищет стрелка», — отметил Харрис.

Участники встречи признали, что им на фоне стрельбы пришлось бежать из здания, в котором проходила встреча.

«Все просто хорошо проводили время. Затем внезапно повсюду начали раздаваться выстрелы. Маленькие дети, младенцы и всё такое. Это было ужасно, очень ужасно», — рассказал очевидец Джефф Херман.

Власти Чаттануги пока не опубликовали описание подозреваемого, но заверили жителей, что угрозы для населения нет, пояснил обозреватель.