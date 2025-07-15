Мощное землетрясение сотрясло Филиппины

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Филиппинских островов. Его эпицентр находился в 127 километрах от города Тугегарао с населением более 100 тысяч человек.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров. При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что за минувшие три недели у побережья Японии произошло 2002 землетрясения. Всплеск количества землетрясений начался 21 июня. Они достигали мощности в 4−5 баллов.