Экс-полковника МВД Захарченко отказались переводить в другую колонию

Суд отказал бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко в переводе в колонию, которая расположена ближе к месту жительства его дочери. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В иске, поданном в интересах несовершеннолетнего ребенка Захарченко, оспаривался отказ ФСИН в переводе осужденного экс-полковника. Однако суд признал решение ФСИН правильным и отказал в удовлетворении иска.

13 июля сообщалось, что Захарченко, осужденного за крупные взятки, признали нарушителем режима в ИК-5 в Мордовии.

Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году. Следствие утверждало, что он на протяжении девяти лет получал взятки от преступной группы в обмен на помощь в уходе от ответственности. Общая сумма взяток, по данным следствия, превысила 1,4 млрд рублей.

В 2019 году суд обязал его выплатить штраф почти 118 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором долг составил 125,5 млн рублей.

Ранее Захарченко обратился к президенту России с просьбой направить его добровольцем в зону СВО.