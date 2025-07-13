Мужчина перекрестился и избил батюшку палкой в российском храме

Мужчина избил батюшку и прихожан палкой в храме Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Сообщается, что все произошло 7 июля: в храме святой равноапостольной княгини Ольги 43-летний мужчина напал на настоятеля, нанеся ему удары кулаком и палкой.

Пострадала также прихожанка Вера Миронова. По ее словам, незадолго до происшествия мужчина зашел в храм в неопрятном виде, перекрестился, огляделся и вышел. Позже она обнаружила повреждение на своей машине: нападавший сломал ей «дворник». Прихожанка добавила, что на шум вышли священник и чтец, а тот мужчина бросился с палкой на одного из них.

— У него такая агрессия сильная была. Он налетел, выбросил этот «дворник» и как накинулся, ударил им по голове, потом второй раз — влево-вправо. Он мне руки свернул, — призналась женщина в разговоре с телеканалом.

Ранее мужчина напал на работницу церковной лавки при храме в городе Осе Пермского края ради кражи денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».