В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта

В деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта — подростков. На данный момент им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в судебном решении.

Его приводит ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы продлил аналогичную меру пресечения другим фигурантам дела до 14 октября 2025 года. Все участники дела также обвиняются в избиении людей азиатской внешности.

Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался

Покушения были предотвращены еще в 2023 году. По данным ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88» (признана террористической и запрещена в РФ), которые вели наблюдение за журналистками. Во время обысков у них обнаружили автомат Калашникова, 90 патронов, ножи и кастеты. Задержанные признали, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое преступление. Всего по делу проходит восемь человек. Один из них дал показания и признал вину.