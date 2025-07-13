Сильный тайфун «Нери» сформировался у берегов Японии

Главное метеорологическое управление Японии сообщило об образовании тайфуна «Нери» у берегов японского архипелага Огасавара утром в воскресенье, 13 июля.

© Вечерняя Москва

По данным метеорологов, тайфун, оцениваемый как сильный, находится примерно в тысяче километров от Токио и движется в северном направлении. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей, а сила ветра в центре — 18 метров в секунду, говорится на сайте.

В конце июня в американском штате Южная Дакота очевидцы также записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе, предупредив о возможном выпадении града размером с теннисный мяч.

В апреле людям с весом до 50 килограммов в Китае рекомендовалось не выходить на улицу из-за прогнозируемого штормового ветра с порывами до 150 километров в час.

Непогода также обрушилась на США в начале октября 2024 года, когда ураган «Милтон» начал образовываться в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, однако не обошлось без погибших.