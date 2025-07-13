В ОП обратили внимание Генпрокуратуры на недобросовестных коммунальщиков

Газета.Ru

Некоторые коммунальщики включают в тарифы ЖКХ необоснованные расходы, отметил в комментарии ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он счел правильным распоряжение генпрокурора Игоря Краснова проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги.

В ОП обратили внимание Генпрокуратуры на недобросовестных коммунальщиков
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"Все мы понимаем, что тарифы на ЖКХ повышаются ввиду износа инфраструктуры, ключевой ставки Центрального банка и ряда других факторов", - сказал Машаров.

Он добавил, что в первую очередь нужно обратить внимание на недобросовестных коммунальщиков, включающих в них свои необоснованные расходы. С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. Оно стало одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ существенно варьируется.