Гладков: двое жителей Мелихово Корочанского района пострадали при атаке БПЛА

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя", — написал он.

У пострадавшей женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у ее мужа — баротравму. Скорая помощь доставила их в больницу. Утром 12 июля на "Белгород-Арену" упал беспилотник, после чего там начался пожар.

Там тоже загорелась кровля. Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля , было верным. Позже Гладков рассказал, что в городе изменили алгоритм оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА на город.

Теперь при угрозе атаки БПЛА на город на минуту будет включаться сирена. После этого последует голосовое оповещение "Опасность атаки БПЛА".