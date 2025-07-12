Спасатели начали эвакуацию: в Чите река вышла из берегов и затапливает город

На Забайкальский край обрушилось наводнение. Жителей региона проинформировали о возможном подтоплении.

© РИА "ФедералПресс"

Тех, кто уже пострадал от стихии, доставили в пункты временного размещения.

«Общий подъем воды в реке Чита составил 86 см. Уровень достиг отметки 194 см, при критическом значении выхода воды на пойму 190 см», – сообщает Забайкальский гидрометцентр.

Администрация усилила берегоукрепление на разных участках, состоялось экстренное совещание. При этом городские службы работают круглосуточно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за сильного разлива малых рек в Хабаровском крае подтоплены десятки приусадебных участков и повреждены дороги.