Спасатели начали эвакуацию: в Чите река вышла из берегов и затапливает город
На Забайкальский край обрушилось наводнение. Жителей региона проинформировали о возможном подтоплении.
Тех, кто уже пострадал от стихии, доставили в пункты временного размещения.
«Общий подъем воды в реке Чита составил 86 см. Уровень достиг отметки 194 см, при критическом значении выхода воды на пойму 190 см», – сообщает Забайкальский гидрометцентр.
Администрация усилила берегоукрепление на разных участках, состоялось экстренное совещание. При этом городские службы работают круглосуточно.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за сильного разлива малых рек в Хабаровском крае подтоплены десятки приусадебных участков и повреждены дороги.