Упавшее дерево убило туристов в палатке в Самаре

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов сообщил о гибели туристов в Самаре при падении дерева на палатку.

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"Ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека", - написал Смирнов в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что трагический инцидент произошел в Красноглинском районе города.

Ранее в этом же районе на реке Волга ветром опрокинуло самодельный плавучий дом. В результате удалось спасти пять человек, но погибла девушка.

По данным Смирнова, кроме этого двое молодых ребят утонули в Похвистневском районе в реке Большой Кинель.