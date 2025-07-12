Жители Домодедово рассказали, что напавший на девочек с молотком собрал огнемет

Задержанный за нападение на школьниц в Домодедово подросток считался странным, пишет kp.ru.

По словам местных жителей, 16-летний юноша уже два года живет в поселке у одноименного аэропорта и известен любовью к поджиганию вещей.

«У него пиромания (патологическая страсть к поджогам. — «Газета.Ru»). Он даже собрал огнемет по роликам в интернете: из зажигалки и баллончика с дезодорантом. И снимал на видео, как сжигает предметы», — рассказали источники.

Они добавили, что жаловались собственнику дома, который снимает семья задержанного, но тот их проигнорировал.

Согласно публикации, на подростка завели уголовное дело. Кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу: он внятно отвечает на вопросы, но то, как он описывает свои действия, может говорить о ментальном расстройстве.

Нападение на девочек 13 и 16 лет произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый в маске подбежал в гулявшим подругам со спины, распылил в их сторону газовый баллончик, а затем ударил молотком по голове. Одной из подруг удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Другую нашли бабушка и проезжавший мимо мужчина, машина которого могла спугнуть злоумышленника. Девочек госпитализировали, но подросток успел скрыться в лесу.

На опубликованном МВД видео москвич рассказал, что спрятал одежду со следами крови, в которой напал на пострадавших, на участке в сарае. Там же был обнаружен молоток. Задержанный признал свою вину, но не ответил на вопрос о том, раскаивается ли в своих действиях. Свое поведение он объяснил мизогинией.