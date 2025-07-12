В Крыму тушат ландшафтный пожар, охвативший 21 гектар

Авиация МЧС привлечена к тушению природного пожара, охватившего уже 21 гектар. В близи села Прудовое Симферопольского района полуострова горит лесная подстилка и сухая трава. Об этом "РГ" сообщили в правительстве Крыма.

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Пожар полыхает всего в двух километрах от населенного пункта, а борьбу с огнем осложняет сильный ветер и небывалая жара, установившаяся в Крыму. По данным синоптиков, сейчас температура в регионе на семь градусов выше климатической нормы. На этой неделе в Крым был побит очередной температурный рекорд. Столбик термометра преодолел отметку +38 градусов Цельсия.

В очаге пожара работают два вертолета МЧС. Они уже совершили четыре сброса, вылив на место возгорания около 12 тонн воды. Создан оперативный штаб борьбы с огнем. Пока угрозы населенному пункту нет.

Напомним, 1 июля пожар вспыхнул на горе Кастель вблизи курорта Алушта. На его ликвидацию спасателям потребовалось трое суток. Пламя уничтожило более семи гектаров растительности. Из-за небывалой жары спасателям приходится до 10 раз в сутки выезжать на тушение сухой травы и растительности в разных уголках полуострова.