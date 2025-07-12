Индийская полиция нашла в отдаленной пещере на юге страны россиянку с детьми

Индийская полиция обнаружила в отдаленной пещере в лесу штата Керала на юге страны 40-летнюю россиянку и двух маленьких детей, сообщает Press Trust of India.

Женщина, несколько лет назад приехавшая в страну по деловой визе, отправилась из Гоа в город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными традициями. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными практиками россиянка решила поселиться в лесистых холмах с детьми.

Семья проживала в естественной пещере. Женщина и ее дети в возрасте четырех и шести лет, как утверждается, питались дарами природы.

"Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях", - приводятся в публикации слова одного из полицейских (цитата по ТАСС).

Россиянку нашли мертвой в Японии

Виза россиянки истекла в 2017 году. Как ожидается, в ближайшее время семью отправят в Бангалор для последующей депортации.