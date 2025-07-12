Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой возросло

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев во «ВКонтакте».

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Подвесное дорожное сооружение через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово рухнуло в субботу, 12 июля, во время крестного хода. В результате медицинская помощь потребовалась одному ребенку и семи взрослым. Всего в момент ЧП на мосту находились 25 человек.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.