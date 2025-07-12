Подросток с молотком напал на двух девушек в лесу под Домодедово

Подросток с молотком напал на двух девушек в лесу недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово» городского округа Домодедово, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних девушек. Предварительным следствием установлено, что вечером 11 июля 2025 года 16-летний молодой человек, находясь в лесу недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово» городского округа Домодедово, напал с молотком на двух девушек 13 и 16 лет», – говорится в материале.

Как уточняется, он нанес девушкам множественные удары по голове и скрылся с места происшествия.

В настоящее время потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализировали в лечебное учреждение.

Как указано, по данному факту следователем возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Ход и результаты его расследования взяла под контроль Домодедовская городская прокуратура. Молодой человек задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время суд с участием представителя городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.