Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде

Авиалайнер Air India, разбившийся 12 июня почти сразу после взлета, рухнул на землю в связи с тем, что подача топлива к обоим двигателям была прервана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные правительственного отчета.

Журналисты уточнили, что власти Индии опубликовали предварительный отчёт о расследовании крушения рейса Air India 171 в Ахмедабаде, в результате которого 12 июня погибли 260 человек в общей сложности.

Документ, подготовленный индийским Бюро по расследованию авиационных происшествий рассказывает о действиях пилотов за несколько секунд до катастрофы.

Согласно хронологии, изложенной в отчете, переключатели подачи топлива обоих двигателей (fuel cutoff switches) по неизвестной причине были переведены из положения RUN («работа») в положение CUTOFF («отключено») с интервалом в одну секунду.

Это действие немедленно прекращает подачу топлива в двигатели, применяется при их возгорании.

В отчете говорится, что, согласно расшифровке записи голосового регистратора кабины, один из пилотов спросил у другого, зачем тот отключил подачу топлива, на что второй ответил, что он этого не делал.

Примерно через 10 секунд после отключения топлива, переключатели были возвращены в положение «включено». Пилотам удалось снова запустить оба двигателя, но только один из них заработал корректно, тогда как второй не смог вновь развить достаточную мощность.

Один из пилотов подал сигнал бедствия всего за несколько секунд до удара. Диспетчеры не успели получить ответ о том, что произошло, как самолет рухнул за пределами границ аэропорта, задев деревья, а затем врезался в общежитие, полное студентов.

По данным отчета, с момента взлета до крушения прошло всего около 30 секунд.

В документе также приводится бюллетень летной годности FAA от 2018 года, в котором говорилось, что переключатели подачи топлива на самолетах Boeing, включая 737 и 787, могут непреднамеренно перейти из положения «включено» в «отключено» без задействования механизма блокировки.

Самолет Air India, по словам экспертов, не проходил проверку на наличие неисправности механизма блокировки, поскольку такая проверка не была обязательной.