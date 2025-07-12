Теплоход с пассажирами на борту застрял в акватории Невы
Инцидент с пассажирским теплоходом произошел в акватории Невы. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Происшествие случилось в субботу днем.
«Из-за технической неисправности метеор «Восход-67» потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа», — сообщили в надзорном ведомстве.
Там отметили, что пострадавших нет, судно не получило повреждений.
Пассажиров пересадили на «Метеор-171», после чего экскурсия продолжилась.
В прокуратуре проверяют как владельцы судна соблюдали законодательство о безопасности судоходства и правах пассажиров.