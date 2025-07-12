МЧС: Женщина погибла при опрокидывании судна в Самаре

В результате опрокидывания маломерного судна на Волге в Самаре погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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Ранее очевидцы рассказали спасателям, что в Красноглинском районе Самары опрокинулся плавучий дом. При этом удалось спасти трех человек, велись поиски еще одного.

По уточненной информации экстренного ведомства, опрокинулось маломерное судно (винтовой буксир). На нем находились шесть человек. Спасти удалось пятерых. 34-летняя женщина погибла.

Причины опрокидывания уточняются. На кадрах, выложенных в Сети, видно, что Волгу в районе аварии сильно штормит.

По данному факту следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение безопасности при эксплуатации водного транспорта).

Ранее МЧС предупреждало о том, что на территорию области обрушится шквалистый ветер со скорость от 19 до 24 метров в секунду. Также ожидались гроза, ливень и крупный град. Непогода продержится до конца 12 июня.